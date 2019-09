Andrea Fiallos, la guayaquileña pide a la justicia ecuatoriana la devolución de sus hijos

Andrea Fiallos se ha valido de las redes sociales para presionar a la justicia ecuatoriana para lograr la devolución de sus hijos. Según su testimonio, hace un año perdió a sus hijos tras un litigio de divorcio con su exesposo Miguel Macías.

Fiallos acusa a su expareja, en complicidad con la justicia ecuatoriana, de arrebatarle a sus hijos. La habrían acusado de alimentarlos incorrectamente, por promover un estilo de vida saludable; y de haber abusado de ellos, por bañarse con ellos sin la utilización de traje de baño (según la recomendación de una sicóloga allegada al demando).

Ella indica que la relación con su expareja terminó por maltrato verbal y físico; y esta sería una represalia por "no entender que la relación ya se acabó".

Sus hijos no aparecieron

Este lunes 30 de septiembre, la Fiscalía General del Estado coordinó un allanamiento al inmueble en el que se encontrarían los dos hijos de Andrea Fiallos. Las acciones anunciadas se dan en cumplimiento de la orden judicial de custodia a favor de los abuelos maternos de los menores.

A través de redes sociales, Fiallos dijo que los niños no fueron encontrados en la casa de su expareja, no asistieron a la escuela, por lo que pidió que les devuelva a sus hijos. ¡Ya les has hechos mucho daño!, exclamó.

Frente a esta situación, la Fiscalía se reunió con Fiallos y su abogado para conocer la situación que denuncia y dispuso que los dos fiscales del cantón Samborondón (Guayas) a cargo de las denuncias presentadas por los dos lados, elaboren informes detallados sobre el estado de cada una, y que la Unidad de Gestión Procesal del Guayas haga el respectivo control jurídico de los casos.