El desgarrador mensaje de José Joel con el que despidió a su padre José José

Querido amigo te marchaste? Pues disculpa pues no tuve tiempo de agradecerte tu influencia, tu música, tu historia. Sobretodo gracias pues cuando por primera vez estuve en TELEVISA fuiste tú quien se tomó el tiempo para detener tus grabaciones e irme a presentar a todos esos grandes amigos que ambos tenemos aún en Mexico. Tu voz se marchó pero tu música nunca, nos veremos más adelante #elprincipe #mexico #josejose #rip EL AMAR Y EL QUERER es de mis favoritas, cuál es la tuya?