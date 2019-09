Mujer se contagió de una bacteria carnívora luego de hacerse las uñas en un salón de belleza

Una mujer de Tennessee, Estados Unidos, dice que se contagió de una bacteria carnívora en un salón de belleza.

Jayne Sharp le dijo a los medios locales que fue a Jazzy Nail Bar en febrero y una de las manicuristas le cortó el pulgar.

Dos horas después de salir de la tienda, Sharp afirma que su pulgar comenzó a latir y desarrolló síntomas parecidos a los de la gripe. Lo revisaron y el diagnóstico oficial fue de bacteria carnívora.

Su enfermera practicante se aseguró de mantenerse en contacto, algo que Sharp atribuye a salvarle la vida.

"Me fui a casa con una inyección de un medicamento para el dolor, así que dormí y realmente le doy crédito a ella y a su cuidado por despertarme para ver cómo me sentía, o habría dormido toda la noche y los médicos dijeron que si no hubiera llegado a la sala de emergencias cuando lo hice, que no estaría aquí ", explicó Sharp.

Después de múltiples cirugías, a Sharp le falta un trozo de pulgar.

"Hay tantas niñas y hombres que van a los salones para hacerse manicuras y pedicuras y no tienen idea de lo que les puede pasar. Muchas veces, durante el día porque no puedo sentir todo con mi brazo y mi mano, me acuerdo de ese horrible momento. Estoy agradecida de haber vivido cuando algunos no lo hacen ", dijo Sharp.

