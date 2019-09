Sigue la pelea: Greta Thunberg responde con gloriosa sutileza a Donald Trump

Dicen que el arte de la sutileza lo manejan mejor ellas, y ahora Greta Thunberg nos da una lección de cómo dejar casi en ridículo a uno de los hombres más poderosos del mundo.

Después del bullado discurso que dio Thunberg, que ya se hace viral por el poder de las palabras que lleva, las reacciones no se hicieron esperar.

Una de ellas vino del mismísimo Donald Trump, quien lleno de ironía, dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter:

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019