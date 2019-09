Impactante obra de arte contra la violencia machista reunió 440 pares de zapatos, uno por cada mujer asesinada en un año

Medios de Turquía han difundido las imágenes de una impactante obra que refleja la grave situación en torno a la violencia machista en la que se reunieron 440 pares de zapatos por cada mujer que fue asesinada en 2018, según datos de la plataforma turca Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu.

Un artista llamado Vahit Tuna fue el creador de la impresionante expresión artística que busca llamar la atención hacia las luchas que tienen como fin erradicar la violencia machista.

“Lo que hace este proyecto es que crea conciencia sobre los asesinatos de mujeres y también materializa este tema como una escultura o monumento. Este trabajo permanecerá aquí durante seis meses", señaló el artista al respecto.

Wow 😔

440 pairs of women's shoes were hung on one of the city walls in Istanbul this week to draw attention to male domestic violence in the country.

This is the number of women murdered by their husbands in #Turkey in 2019.

💔 pic.twitter.com/S9lsOYl930

— Enes Kanter (@EnesKanter) September 22, 2019