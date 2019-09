El mensaje de empoderamiento que nos dejó la entrega del Emmy 2019

La noche de la gala 71° de los premios Emmy 2019 estuvo llena de muchas emociones, sobre todo por los discursos de las mujeres en la ceremonia que se llevó a cabo en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.

Alex Borstein fue una de las ganadoras de la noche por The Marvelous Mrs Maisel y con su discurso de aceptación, alentó a las mujeres a siempre ir más allá de sus límites en la búsqueda de sus sueños. “Quiero dedicar este [premio] a la fuerza de una mujer, a [la creadora de Maisel] Amy Sherman-Palladino, a cada mujer en el elenco y el equipo de Masiel”, dijo.

También agradeció en su discurso a su madre y a su abuela, quienes eran inmigrantes y sobrevivientes del Holocausto.

El empoderamiento de la mujer se hizo sentir en los Emmy 2019

La gran ganadora de la noche fue Phoebe Waller-Bridge por Fleabag y en su discurso señaló que todas las mujeres pueden aspirar a estar en lo más alto en las ceremonias de premios.

“Es realmente maravilloso saber que una mujer sucia, pervertida, enojada y desordenada puede llegar a los Emmy”, dijo a la multitud llena de estrellas, refiriéndose a su personaje en Fleabag, reseñó el portal Parade. La actriz británica ganó su primer Emmy a la mejor escritura para una serie de comedia.

Otra de las ganadoras de la noche fue Michelle Williams, en la categoría de mejor actriz principal en una serie limitada por Fosse / Verdon. Y dijo: “Veo esto como un reconocimiento de lo que es posible cuando se confía en una mujer para discernir sus propias necesidades, se siente lo suficientemente segura como para expresarlas y se le respeta lo suficiente como para ser escuchada”.

Williams también elogió a los estudios FX y Fox 21 por pagarle por igual. “Ellos entendieron que cuando le pones valor a una persona, le das poder para que se ponga en contacto con su propio valor inherente. ¿Dónde ponen ese valor? Lo pusieron en su trabajo”, declaró.

Patricia Arquette se llevó una estatuilla por su actuación en de The Act y en sus palabras de aceptación no pudo evitar rendir homenaje a su fallecida hermana transgénero Alexis Arquette. “Estoy de luto todos los días de mi vida, Alexis, y lo estaré el resto de mi vida por ti hasta que cambiemos el mundo para que las personas trans no sean perseguidas”, dijo entre lágrimas.

