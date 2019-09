Se está formando el huracán Humberto y podría resultar más desastroso que Dorian

El tercer huracán de la temporada de huracanes en el Atlántico continúa fortaleciéndose en el mar el martes, trayendo la amenaza de fuertes vientos y fuertes lluvias a las Bermudas, además de las corrientes de desgarro potencialmente mortales en la costa sureste.

#HurricaneHumberto, now a Category 2 #hurricane, is expected to strengthen further as it pulls away from the East Coast of the U.S. This GeoColor imagery with an overlay from the Geostationary Lightning Mapper was taken by #GOESEast on 9/16/19. More: https://t.co/hhdRDoNf4d pic.twitter.com/xdM4dBCIhi

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 17, 2019