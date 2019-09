Aprende a aceptar tu cuerpo y date cuenta de lo hermosa que eres siguiendo estos consejos

A muchas mujeres nos pasa que no queremos ni aceptamos nuestro cuerpo, nos miramos al espejo y no nos gusta lo que vemos, y aunque quizás los demás nos dicen que nos vemos bien, nuestra mente nos dice otra cosa, y eso nos atormenta.

Estamos acostumbradas a ver a través de las redes sociales imágenes que nos muestran una realidad muy diferente de lo que es “el cuerpo perfecto”, y nos hacemos una idea errada, que nos hace detestar lo que somos.

Pero, eso debe cambiar, debemos comenzar a aceptar nuestro cuerpo y ver lo hermosas que somos.

Te damos algunos consejos para aceptar tu cuerpo y amarlo como nadie más lo hará:

Establece los aspectos de tu cuerpo que más te gustan

Aunque tu cuerpo no te guste, siempre hay algo que puedes rescatar y decir “esto es lo que más me gusta de mi apariencia”, así que debes comenzar por hacer una lista con las partes de tu cuerpo y apariencia que más te gusten.

Comienza por enfocarte en lo que te gusta, en lugar de lo que no, y empieza por destacar todo lo bueno que ves en ti, que seguro sí lo hay, pero nunca te das cuenta por estar “odiando” las partes que ves negativas de tu cuerpo.

No te sometas a dietas estrictas que no puedes soportar

Enfoca tu energía en comenzar a ver las cualidades que tienes, en lugar de desgastarte y hasta hacerte daño en dietas estrictas para ser alguien que no eres.

Deja de pensar en cómo lucías antes, y aprende a escuchar a tu cuerpo y comer lo necesario para alimentarte, no te prives de alimentos, ni mucho menos al comer, sientas remordimiento.

No te expongas en redes

Trata de disminuir el tiempo que pasas en redes, pues allí siempre te vas a conseguir con imágenes negativas y poco realistas de “cuerpos perfectos” y solo te hará sentir mal contigo misma y retroceder en el proceso de aceptación.

Además, recuerda que muchas imágenes con las que te encuentras están retocadas y muestran a alguien falso.

Considera el tiempo que le dedicas a pensamientos negativos

Dedica un día a reflexionar sobre el tiempo con la que piensas mal de tu cuerpo, y empieza a emplear ese tiempo en pensar que esos aspectos de tu cuerpo te hacen alguien única y especial.

Si es posible, lleva un registro en una libreta o en tu celular sobre los pensamientos negativos que tengas al día, y al final te sorprenderás lo mucho que te dedicas a criticarte y atacarte y comenzarás a ser más noble contigo.

Aprende a lidiar con las personas negativas

No solo te afecta todo lo que piensas de ti, también te hace daño los comentarios de las personas negativas que tienes a tu alrededor.

Si es posible, aléjate de esas personas que no te quieren y solo desean lastimarte con sus comentarios, y si son parte de tu familia, de quienes no te puedes alejar, aprende a no escuchar lo que digan, no dejes que te afecten y poco a poco demuéstrate que lo que piensen los demás no te define ni importa.

Presta atención a los cumplidos que recibes

Trata de enfocarte en los cumplidos que recibas y nunca los desestimes. Por ejemplo si alguien te dice que eres hermosa y estás perfecta como eres, comienza a creerlo y agradécelo, no respondas “exageras”, “no es cierto”, “estoy gorda”, eso quitará todo el efecto positivo que tienen los halagos que recibes.

Busca ayuda profesional

Si es necesario, acude a un terapeuta o consejero de salud mental que te ayude en este proceso y refuerce cada uno de los pasos a seguir, pues quizás no es fácil hacerlo sola y necesites a alguien que no te permita caer de nuevo.

