Apuñala 30 veces a su exnovia, y la gente lo celebra en redes sociales

Argentina.- La madre de Evelyn Tatiana Lehr la encontró sin vida en el suelo de su casa en Trelew, Argentina. La joven tenía 30 heridas por un arma punzocortante hechas por su pareja Carlos Phillips.

Ellos anduvieron durante más de dos años, informa la mamá de Evelyn. Cuenta que fue un viaje lo que terminó detonando la ruptura de la pareja, por los celos de Phillips.

Fue tan violenta la discusión que la joven pidió a su madre ayuda para volver. Estuvieron un mes sin volver a verse –según medios nacionales– hasta la noche del 13 de junio.

Él acudió a su casa y le dio 30 puñaladas. Los familiares de la Evelyn manifestaron que Philips siempre se mostró amable, y sin ningún problema de actitud. Asimismo, el hombre había acompañado a su pareja a las protestas contra la violencia de género.

El caso tomó relevancia por los juicios, – y sobretodo– por la reacción que hubo en redes. Por alguna razón, los usuarios de varios medios, encontraron la noticia muy graciosa.

Sobretodo al leer que él la había acompañado a una marcha feminista. Comenzaron a llamar al asesino "héroe", lo felicitaron y comentaron la "increíble acción que había realizado".

Los que no bromeaban de forma tan desagradable culpaban a la mujer por no darse cuenta de la salud mental de su ex pareja o criticaban la educación de las niñas en la actualidad (como si ese fuera el problema).

Fueron pocos los que culparon al homicida, y simplemente es lamentable. En América Latina se está viviendo un gran problema cuando hablamos de feminicidios, y la gente no quiere ver la realidad.

