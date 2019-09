Disney sorprende a un niño con un viaje después de que donara sus ahorros a víctimas de Dorian

Jermaine Bell, un niño de tan solo seis años de edad soñaba con realizar un viaje familiar a Disney World en su cumpleaños número siete, hasta que llegó el huracán Dorian y notó que muchas personas habían sido forzadas a dejar su hogar por la tormenta, entonces tomó la decisión de donar todo el dinero que había ahorrado durante años para comprar comida para las personas en los albergues.

En una entrevista para la estación WJBF, Jermaine dijo que quería dar a las personas que lo necesitaban, por lo que estaba regalando agua y hot dogs en la calle, así fue como logró alimentar a casi 100 personas.

6-year-old Jermaine Bell has been saving his money to got to Disney World, but he traded that money for food and water to serve to Hurricane Dorian evacuees. https://t.co/4jSLEuWbPh

— WJBF (@WJBF) September 3, 2019