Presidente Trump promueve ley para prohibir cigarrillos electrónicos de sabores en Estados Unidos

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que buscará prohibir la venta de productos de vapeo sin sabor a tabaco en un esfuerzo por lograr que los jóvenes abandonen los cigarrillos electrónicos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos pronto emitirá una guía sobre cómo sacar del mercado los productos con vaporizador con sabor, dijo el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, un proceso que podría llevar meses.

No está claro si las empresas de vapeo, o cigarrillos electrónicos, podrían emprender acciones legales para bloquear una prohibición.

Los miembros del Congreso también han discutido tomar medidas en medio de la preocupación por los efectos físicos de los cigarrillos electrónicos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades están investigando más de 450 casos de enfermedad pulmonar que algunos funcionarios creen que fueron provocados por el vapeo.

Se han atribuido al menos seis muertes a la misteriosa enfermedad pulmonar.

I am deeply concerned about the growing epidemic of e-cigarette use in our children. We need to do all we can to protect the public from tobacco-related disease and death, and prevent e-cigarettes from becoming an on-ramp to nicotine addiction for a generation of youth. @HHSGov

— Melania Trump (@FLOTUS) September 9, 2019