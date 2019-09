Rosi Prado de Holguín, ministra de turismo, quiere que el mundo conozca al Ecuador

La flamante ministra de turismo del Ecuador, Rosi Prado de Holguín, encabeza esta cartera de Estado con grandes objetivos, enfocados a que nuestro país reciba cada año a más turistas del mundo y se dejen encantar por sus paraísos naturales.

“¡Y cómo no estar enamorados de Ecuador!”, dice Rosi, quien ha recorrido todo el territorio tricolor por su amplia experiencia en materia de turismo. Pues tener a una mujer como ministra es explotar una visión maternal hacia los proyectos que se presentan durante la gestión. Y de eso nos habla la distinguida ministra quien dialogó con METRO acerca de su vida dentro y fuera del sillón ministerial.

¿Qué hacía Rosi antes de asumir la cartera de Turismo?

El Presidente a mi me eligió porque él sabe que tengo un gran compromiso con mi gestión.

Tengo 44 años de servicio, mi vida ha sido siempre de trabajo y mi especialidad la aviación y las grandes operadoras turísticas, donde me he formado profesionalmente.

Hoy en día quiero explotar todo lo que he aprendido gracias a esta experiencia tan hermosa de mostrar al Ecuador a todo el mundo. Asumí antes la gerencia de American Airlines, Tame, Easter Airlines, Brannif Internacional, Cinco Continentes Agencia de Viajes. Además escribí como columnista de destinos en el diario HOY y tenía mi propio programa de TV.

Entre otras cosas, obtuve distinciones fuera de mi país porque soy una mujer gremial y pertenecí a la Federación Latinoamericana de Empresas Turísticas en la que fui presidenta entre 800 socias de 12 países.

¿Hoy como ministra ¿cuáles son las metas?

Este, es definitivamente un país bendecido en su naturaleza y buscamos todas las formas posibles de que el mundo entero vea nuestras riquezas que van desde la calidad de nuestra gente en cada rincón hasta la amplia gama gastronómica apetecida por quienes nos visitan.

Cabe destacar que ya se han hecho todos los esfuerzos necesarios pero nos centraremos en buscar nuevas alternativas de promoción turística para traer a los operadores más importantes a nivel mundial, a sus periodistas y otros promotores para que vivan la experiencia de estar en nuestro país y puedan compartir con sus culturas y tradiciones. Es importante señalar que los ecuatorianos somos los primeros voceros de lo que tenemos y por eso debemos conocer a profundidad.

¿Cuáles son esos objetivos a los que se busca atraer?

Nos falta llegar al mercado asiático y nos mantendremos en las ferias turísticas más reconocidas a nivel mundial.

Pero tenemos excelentes noticias ya que gracias a varias aerolíneas se han abierto rutas directas hacia nuestro país como (AirFrance) Francia que ya tiene su vuelo directo a Quito.

Asímismo desde este 21 de octubre se abren 21 frecuencias semanales de México a Guayaquil y a Quito gracias a Interjet.

A esto se han sumado nuevas rutas con Iberia, Plus Ultra, Latam Airlines, Avianca. Air Canadá también le ha apostado a este proyecto de conectividad y en diciembre nuevamente tendremos la ruta hacia Dallas.

También vemos que se ha pensado explotar una campaña digital con el proyecto de los memes

Sin duda alguna, este es un reto muy grande en el área digital, donde se maneja absolutamente todo, hoy en día. Gracias a las redes sociales pensamos en acercarnos a los millenials.

Ecuador Destino Seguro 2019 es el resultado del éxito alcanzado durante el 2018 a través de esta campaña “Look After Your Belongings” (Cuida tus pertenencias), que desarrollamos con el apoyo de las Embajadas de Gran Bretaña, Canadá y EE.UU. Consiste en incorporar elementos comunicacionales de difusión masiva como videos promocionales y 300 memes de prevención, en tres diferentes idiomas: español, inglés y francés para garantizar la seguridad del turista.

Respecto a la seguridad ¿cuál es la percepción del turista extranjero?

En este sentido me remito a varios informes de estudios de seguridad a nivel mundial y en Latinoamérica que colocan a Ecuador en los ranking de países más seguros.

Incluso, hace algún tiempo, el ministerio del Interior publicó los datos de la firma Gallup que nos ubican entre los menos peligrosos junto a Chile y Uruguay. Con esto también coincidió el Gobierno de Estados Unidos al ubicarnos en la lista de los países más seguros para visitar. Aquí quiero hacer hincapié de la percepción que tenemos de la inseguridad, por ejemplo, no podemos hablar de un caso de violencia intrafamiliar y asociarlo con esto, así como tampoco vemos en nuestras calles carros blindados por posibles ataques como sucede en otras naciones.

Hay que saber distinguir los casos. Siempre se ha trabajado en varias campañas de este ámbito, al momento impulsamos las de seguridad para turismo de aventura, así como “Ecuador Seguro 2019” y el Taller de Seguridad y Protección Turística con apoyo de la OEA (Organización de Estados Americanos).

¿Esto se coordina con los Gobiernos Locales)

Por supuesto, ya que el ministerio es el paraguas que da las regulaciones. Y tenemos que trabajar en conjunto porque apuntamos a la Nueva Ley de Turismo que no se ha modificado desde el 2002 y es algo preocupante. Nos centraremos en modernizarla acorde a las necesidades con una planificación que vaya hasta el 2030.

Con todo esto ¿cuántos turistas se esperan por año?

Esperamos duplicar y triplicar el 7,5% de crecimiento en cuanto a las llegadas de extranjeros en este 2019. Esto significa superar el 1,5 millones de turistas que han llegado desde enero hasta agosto del año en curso.

¿Desde qué países nos visitan más?

Según el Registro Estadístico de Entradas y Salidas del INEC y de las bases de datos de la Subsecretaría de Migración nos visitan en su mayoría desde EEUU (25,3%), España (23,9%), Canadá (16,7%), Brasil (22,0%), Italia (21,6%), estos sin considerar los visitantes de Venezuela.

Y en la parte gastronómica ¿en qué se trabaja?

Nuestro país tiene delicias gastronómicas por ello formamos un Comité Consultivo que asocia a chefs y productores para impulsar el proyecto Ecuador Exquisito para presentar y ofertar nuestros productos y gastronomía fuera del país. Propondremos al ministerio de Cultura catalogar al cacao como un nuevo patrimonio nacional.

Cambiando a un ámbito más personal ¿cuál es la visión femenina de Rosi?

Al ser una mujer hiperactiva quisiera agilitar los procesos y alivianar las cargas burocráticas. Me gusta que todos se acoplen a mi ritmo de trabajo.

Tengo que decirte que en el manejo del turismo hay una fuerte presencia femenina. Eso se evidencia en las agencias de viajes, en el personal hotelero, aerolíneas, y otros.

Sin desmerecer a nadie, quiero decir que nosotras hacemos que las cosas funcionen porque le ponemos amor y vemos como madres a nuestro proyectos.

Y como mujer impulso a que todos estén perfectamente capacitados. Tenemos 9.000 capacitaciones por año para empoderar a todos nuestros colaboradores y buscar la calidad en todos los servicios que brindamos.

Al conocer todo el país ¿tienes tu lista de destinos favoritos?

Podría nombrarlos de uno en uno porque todos tienen un encanto mágico y único pero te confieso que me gusta ir a Galápagos, a mis hijos también y recuerdo un fin de año fenomenal en las Islas Encantadas. De ahí está Baños, Vilcabamba, Otavalo, Cuenca, Ambato -donde crecí-, y un sinfín de sitios cálidos.

Y fuera de la oficina ¿cómo destinas el tiempo con tu familia y cosas personales?

Ellos son lo más importante para mi y han sabido entender mi trabajo.

Llevo 43 años de casada y mi esposo sabe que trato de llegar antes de las 8 pm. para compartirlo juntos.

Hago ejercicio físico en mi hogar, tengo una que otra máquina para estar activa y darle energía al cuerpo para no estresarme.

Tenemos tres hermosos hijos, dos mujeres y un varón. Una de mis hijas nos regaló dos lindos nietecitos, la otra aún está soltera y mi hijo acaba de casarse, ahora vive en Guatemala con mi nuera. Trato de estar siempre en contacto como lo hace toda mamá.

En cuestión de tiempo mi vida es un corre corre, solo imagínate que a veces las entrevistas empiezan desde las 6am, calcula con qué tiempo de antelación tengo que alistarme para cumplir con toda mi agenda diaria.

Sin embargo, me considero una mujer que siempre ha sido productiva. Me gusta aprovechar el tiempo y saber ganarlo de la mejor forma. Esto implica regalar momentos de calidad.