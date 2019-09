La Luna de Cosecha llegará este viernes 13 y no volverá hasta 2049

View this post on Instagram

• LUNA DE COSECHA • Su apariencia es más grande de lo habitual y de una tonalidad dorada, amarillenta o rojiza. Ocurre durante el equinoccio de Otoño. Recibe su nombre desde tiempos antiguos cuando los granjeros tenían que trabajar por las noches en los campos de cultivo y podían ver gracias a la luz de la luna. ……………………………………………………………………. Hoy pude tomar bien las fotos gracias a que @emiyuuko me presto su tripié (gracias compa) 7u7 . #lunadelacosecha #luna #moon #octobermoon #photography #nikoncoolpixp900