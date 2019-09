El duro despacho de Miguel Acuña: "Me rompieron la oreja izquierda... Tengo golpes en la cabeza y cortes en la cara”

Ayer se dio a conocer una grave situación. Y es que el equipo de Canal 13 fue atacado mientras cubría una manifestación en el centro de Santiago.

Según se pudo ver en la secuencia, el periodista Miguel Acuña fue increpado por una manifestante. En el lapso, la mujer lo abordó aludiendo a la prensa sensacionalista y burguesa.

No obstante, luego empezaron los golpes, que también llegaron al camarógrafo Juan Miguel Ramírez. Pero todo termino cuando la manifestante los roció con gas pimienta.

Tras la agresión, los trabajadores de la señal de Luksic fueron derivados hasta un centro asistencial. En el lugar se constató su buen estado de salud a pesar del ataque.

Acuña se fue con licencia

“Un tipo me empujó y me pegó una patada por el lado, a la altura de las costillas. Ahí me caí y me pegaron en el suelo”, señaló el profesional a LUN.

En la entrevista, Acuña se refirió a las secuelas que le dejó el gas pimienta. Según su relato, a más de cinco horas del suceso, aún tenía la vista borrosa y un serio dolor de cabeza.

Eso sí, aseguró que quiso bajarle el perfil al asunto. Pero los médicos decidieron darle licencia médica hasta este lunes. “Son cosas que pasan y van a seguir ocurriendo”, sostuvo Acuña.

“Tengo policontusiones, me rompieron la oreja izquierda donde me aplicaron una especie de pegamento para frenar la salida de sangre, tengo golpes en la cabeza y cortes en la cara”, concluyó.