México es uno de los países más infelices del mundo: ocupa el puesto 12 según Ipsos

Una nueva encuesta ha revelado que México es el doceavo país más infeliz del mundo, pues solo el 17% de sus habitantes aseguran ser felices.

Así se refleja en el nuevo informe de la investigadora Ipsos Global Advisor, "Global Happiness 2019", que basados en la satisfacción de los habitantes en seguridad, economía, confianza del consumidor, y salud, estudió la felicidad de 28 países.

Sin embargo, de los países latinoamericanos, México es el tercer país más feliz, en el primer lugar está Brasil, en segundo Perú, en cuarto Colombia, y en quinto Argentina.

Así fueron los resultados

Solo el 42% de los mexicanos encuestados aseguró ser feliz, y 35% indicó no serlo. Así que aunque en Latinoamérica es el tercer país más feliz, a nivel mundial, México es uno de los países más infelices.

Australia y Canadá son los países más felices del mundo, pues más de 50% de sus habitantes afirmó ser feliz, y menos del 15% indicó no serlo.

Pero, este estudio reveló un detalle alarmante, y es que se pudo observar que la felicidad a nivel mundial está situada 6 puntos por debajo, con respecto al 2018, por lo que disminuyó del 70 al 64 por ciento de media en 2019.

"En países como Bélgica, Suecia e Italia se ha producido una caída generalizada de la felicidad. En España, en concreto la bajada es del 6 por ciento. Además, el nivel de felicidad también ha retrocedido en La India (83 % vs 77 %), en Sudáfrica (70 % vs 59 %), Corea del Sur (57 % vs 54 %) y Japón (60 % vs 52 %), mientras que se ha mantenido en países como China (85 % vs 82 %) y Arabia Saudí (76 % vs 77 %)", revela parte del informe.

