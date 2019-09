Madre nominada como mejor fan de la FIFA por narrarle los partidos a su hijo invidente

View this post on Instagram

BRASILEIRA CONCORRE PRÊMIO DA FIFA A brasileira Silvia Grecco, mãe do Nickollas, deficiente visual, acompanha o filho em jogos do Palmeiras. E narra cada lance da partida para ele. A história ficou famosa no mundo todo, e agora ela é uma das indicadas na categoria Fã do prêmio 'The Best' da Fifa. Além dela, Justo Sánchez e a onda larana, em apoio a seleção feminina holandesa estão na disputa. O vencedor é eleito por meio de votos no site da FIFA. Vamos ajudar a mamãe do Nickollas vencer este prêmio. Ela merece. Entre no site e vote na Silvia. . https://www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards/fan-award/ . Por: @vitorgianluca VÍDEO: Fox Sports #SilviaGrecco #Nickollas #Palmeiras #TheBest