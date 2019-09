Ponen un alto a 13 reasons why por la poca sensibilidad al tocar los temas de abuso y adicciones

La serie 13 reasons why fue muy polémica después de su primera temporada por los temas tan fuertes que trató. Muchos consideraban que la serie fue culpable de dar ideas a jóvenes de suicidarse.

Sin embargo, con mucho más cuidado que antes, la producción continuó con una segunda parte y, ahora, una tercera. En la pasada pudimos ver el juicio de Hannah Baker, un poco más de sus relaciones con sus compañeros de la secundaria Liberty.

La nueva temporada de 13 Reasons Why no deja de intentar hacerme sentir lastima por Bryce Walker like… pic.twitter.com/9EvDIIAY66

En esta tercera abordan el asesinato de Bryce Walker, y el misterio sobre quién lo mató. La trama una vez más ha levantado molestia por intentar limpiar la imagen de un violador y crearle una consciencia de forma repentina.

Me molesta que en la 3ra temp de 13 reasons why quieran que la gente tengan lástima de Bryce Walker, mostrando cómo sufría las consecuencias DE LO QUE HIZO y que quería cambiar. Fue un violador y importa una mierda que quiera cambiar eso no quita el dolor que causó en las chicas.

— Abril Gianella Zaragoza 🌻 (@zaragozabril) August 28, 2019