Estas famosas marcas de moda dejarán de tomar su materia prima del Amazonas

Grandes empresas de la moda y famosos han sumado esfuerzos para ayudar a acabar con los incendios en la selva del Amazonas con donaciones millonarias dirigidas a proteger el territorio, ahora el grupo VF Corporation anunció que no comprará más cuero brasileño para sus marcas.

La corporación que representa a las marcas Vans, The North Face, Timberland y Kipling anunció la decisión en un comunicado que no continuarán comprando materiales hasta estar seguros que no perjudican al medio ambiente.

Así han afectado los incendios en el Amazonas a los niños de Brasil Los incendios en la selva del Amazonas continúan arrasando con uno de los pulmones de la Tierra

Los incendios en el Amazonas han alertado al mundo entero y las redes sociales han estado llenas de llamas para ayudar al medio ambiente, debido a que las llamas en este pulmón del mundo causan un daño terrible.

La selva del Amazonas sigue en peligro

Indígenas de nueve países se declaran en emergencia por el Amazonas Un millón de habitantes de esta región están en peligro.

Frente a este anuncio, el presidente del Centro de Industrias de Curtidos de Brasil, José Fernando Bello, aseguró que la medida no ha sido efectuada.

Muchos culpan al gobierno de Jair Bolsonaro de incentivar a la explotación de la selva amazónica. Luego de varias sanciones comerciales de gobiernos europeos, boicots promocionados por movimientos ambientalistas y la medida tomada por marcas que compran la materia prima en Brasil, el país puede verse perjudicado en su economía.

Mientras, la selva del Amazona y toda su biodiversidad sigue en peligro por los incendios que acaban con kilómetros de vegetación y vida animal.

