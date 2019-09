Gigante y peligroso asteroide rozará la Tierra en septiembre advirtió la NASA

Un asteroide gigante y masivo, del doble de la altura del Empire State Building rozará la Tierra en pocas semanas, alertó la NASA.

El 14 de septiembre, el asteroide 2000 QW7 pasará rápidamente por nuestro planeta a 14.361 mph (23.100 km / h), dicen los expertos reseñados por el medio británico The Sun.

Asteroide gigante pasará cerca de la Tierra en septiembre

La roca espacial mide hasta 2,132 pies (650 metros) de diámetro, por lo que es un poco más pequeña que el edificio más alto del mundo: el Burj Khalifa de 2,722 pies de altura en Dubai.

El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA dijo que el asteroide volará junto a nosotros a una distancia segura de 3.3 millones de millas.

Los asteroides y otros materiales espaciales se consideran objetos cercanos a la Tierra si pasan dentro de 1.3 unidades astronómicas de nuestro planeta, o 92.9 millones de millas.

Space X y el CEO de Tesla, Elon Musk, señalaron en Twitter recientemente que la Tierra actualmente no tiene defensa contra los asteroides 'asesinos'.

Respondiendo a un Tweet sobre el asteroide Apophis, que rozará la Tierra en 2029, Musk señaló que, actualmente, no hay un sistema de defensa para proteger nuestro planeta.

Musk dijo: "No me preocuparía por esto en particular, pero eventualmente una gran roca golpeará la Tierra y actualmente no tenemos defensa".

