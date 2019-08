Opinión Querida Pautips: Nuestra depresión no es un juego

Por Luz Lancheros @luxandlan*

Querida Pautips:

Te conozco de lejos. No soy tu target. Jamás me comí el cuento de tus mensajes positivos, tu estética impostada. Sigo incluso a gente más talentosa que tu y con algo de sustancia, como Kat von D y Pat McGrath, además de gente que realmente se ha formado y que va más allá de vender esa figura de niña heteronormada, complaciente y "todo está bien" que tan estigmatizadas, alienadas y jodidas nos tienen a muchas mujeres en este país. Y que sí, tu ayudaste a promover como estilo de vida, como muchas de tus colegas. Querida Pautips: Nuestra depresión no es un juego

No soy tu target. Pero como una estúpida, te creí cuando hablaste de tu depresión.

Sí, mis views ahora te ayudarán a reforzar aún más esa vida de privilegio de la que no podrás salir jamás. Y la que ha hecho que te burles de todos los que hemos pasado por la enfermedad más devastadora de este siglo, que según la OMS tiene a 300 millones de sufrientes que a diferencia tuya no pueden salir por las redes a decir que lo dejan todo, sino que tienen que trabajar porque tienen que comer. Y que muchos de ellos, por falta de tratamiento se suicidan. Querida Pautips: Nuestra depresión no es un juego

De hecho, Paula, ¿sabías que en Colombia, para el año pasado, hasta julio, se suicidaron más de mil personas? ¿No viste a esa pobre mujer tirándose del puente en Ibagué con su hijito? ¿Y las otras personas que la siguieron y la siguen porque no hay un sistema de salud apto para atenderlas, cosa que tu nunca sabrás por vivir en tu burbujita de megalomanía?

No, no pensaste en ellos ni en las personas que nos identificamos contigo, porque lo único que te importó y siempre te ha importado eres tu. Pero no en el sentido de ser "tu mejor versión", vaya frase más falsa. No: te importan son los views. Usaste una enfermedad seria, de forma irresponsable, para que todo se centrara en tí, como siempre. En ti. Solo en "dénme amor" y "pobrecita yo", cuando hay tantísimas personas que luchan todos los días para que no las estigmaticen ni las tilden de locas ni de indeseables sociales, como se ha acostumbrado en nuestra cultura. Y ellas están solas. Solas.

Habrías podido hacer algo bueno, habrías podido, de una vez por todas, hacer un llamado poderoso por la salud mental. Cambiar algo.

Pero de nuevo, todo lo centraste en tí.

No me decepcionas directamente, tengo la inmensa fortuna de adorar a gente más interesante. Pero sí me indignas, como a muchos, muchísimos que han sufrido enormes escollos en su proceso, estigmas, a profesionales que los han tratado como basura. Que terminan recayendo, que terminan odiándose más a sí mismos por hacer sufrir a quienes los quieren. A quienes no se sienten suficientes, a quienes están siempre en ese oscuro pozo sin fondo que parece envolverlos por siempre sentir que no valen absolutamente nada. Entonces, ¿cómo puedes jugar con algo así? ¿Decir que te sientes igual, pero luego afirmar que de la nada estás bien? ¿Para qué? ¿Por qué presentar un mensaje así?

De nuevo: querías que todo se centrara en tí.

No, no eres la única, como argumentan tus seguidores ciegos de ignorancia. Esto lo han usado Kim Kardashian y su familia para ser lo que son. Pero hay que decir, a favor de ella, que por lo menos ha liberado personas. Tu, ¿qué hiciste por las personas que te siguen? ¿Qué has hecho de verdad por alguien que no seas tu?

Sí ,te hago responsable. Si bien los padres pueden educar, pero uno no es sordo, ciego ante lo que se le presenta, eso lo hemos visto con los Beatles e infinidad de ejemplos, pasando por Charles Manson y las Beliebers que han arriesgado su integridad incluso por un ídolo de barro. Es tu responsabilidad, por tu gran poder . Entonces, ¿te lavas las manos cuando se trata de esto, pero cuando se trata de que compren tus labiales e iluminadores, entonces ahí sí te conviene? Qué cosas, ¿no? La ética es una palabra que también puedes encontrar en español. Busca qué significa.

Solo te agradezco por algo: por reforzar mi creencia de que siempre hay que creerle a alguien experto, pero que sí, eres totalmente irresponsable y un peligro para la gente que hasta ahora forma su criterio. Que sus padres deben acompañarlos y explicarles con información lo que tu desinformas, como muchos colegas tuyos. Y más con temas tan delicados.

No, querida, mi enfermedad mental no es un juego que puedes manipular por views.

Y por cierto, no sé si me gusten los labiales de Yuya, pero al menos la veo vendiendo maquillaje, no lástima por plata, más a costa de algo tan devastador.

*Las opiniones de la columnista no representan a las del portal*

