Mientras el Amazonas se consume, Bolsonaro rechaza ayuda por roces con Macron

Aus aktuellem Anlass möchte ich auch meine Fassungslosigkeit zum Ausdruck bringen. In Brasilien Peru und Bolivien werden Regenwälder abgebrannt, da der Wald laut Präsident #bolsonaro ungenutzte wirtschaftliche Fläche ist. Die Flächen sollen anschließend zum Anbau für Viehfutter und Soja genutzt werden. Außerdem sollen Rinderfarmen eröffnet werden, damit die Europäer auch ja ihr südamerikanisches Rumpsteak bekommen. Bei dieser Vorstellung wird einem doch echt schlecht oder? Dafür wird eine Fläche, die 20 % der weltweiten Klimaneutralisierung ausmacht, abgebrannt. #rainforest #amazonas #amazonasfire #savetheamazon #climatecrisis Meiner Meinung nach sollte man sich nicht damit profilieren Veganer, Vegetarier oder Fleischesser zu sein, sondern vielmehr damit, wie bewusst ich etwas konsumiere. Wir haben so viel wunderbares Wildfleisch in unseren Wäldern mit dem so viele Leute einfach nicht vertraut sind, sodass ich auf Fleisch aus Südamerika verzichten kann. Wir haben so vielfältige Gemüsesorten, sodass ich auf eine tägliche Avocado oder andere südamerikanische Früchte verzichten kann. Denn das belastet unser Klima umso mehr. Natürlich ist es Ideologie zu denken, dass man auf alle Klimakiller verzichten kann, aber trotzdem sollte man beim Konsum von Lebensmitteln, bei kurzen Fahrten mit dem Auto und bei vielem mehr an unser Klima denken. Nehmen wir kurzen Bezug auf unsere Jagd.. Inbegriffen in der jagdlichen Tradition ist neben dem selektiven entnehmen von Kreaturen, die Pflege von Flora und Fauna, die sich klimaneutral auf unsere Umwelt auswirken. #umwelt#natur#leben#dubistwasduisst#jagd#tradition#wildbret#mehrbiogehtnicht#esstwild#wildaufwild