María de Ángeles Ortiz le da nuevo oro a México e impone récord

#Parapanamericanos2019 #ParaAtletismo 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 ORO 🥇 para la campeona paralímpica, Ángeles Ortiz, con 10.57m y récord parapanamericano, en la final de lanzamiento de bala F57, en el Estadio Atlético 🏟️ de la VIDENA #Lima2019