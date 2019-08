"Quiero mover a las mujeres a buscar un mejor espacio para nosotras": Natalia Valdebenito

Hacer reír no es fácil. Lograrlo sin caer en lugares comunes es un reto mayor. Filósofos, políticos y comediantes han estado de acuerdo en una cosa, provocar una sonrisa en el receptor es cosa seria; por eso, obtenerla hablando de feminismo y violencia de género, parece una tarea titánica.

¿Cómo hacer que un tema tan sensible se convierta en una rutina de stan up y nos lleve a la reflexión? Natalia Valdebenito, standupera feminista, transporta las violencias a las que las mujeres estamos expuestas y las lleva a una rutina que te saca carcajadas, pero también te deja con varios sentimientos encontrados.

Un éxito rotundo en el Festival de Viña del Mar de 2016, dos especiales en Netflix, Gritona en 2017 y El Especial en 2018, una exitosa gira por Europa, presentaciones en Toronto, Nueva York Miami y ahora Ciudad de México, son algunas de las licencias que hacen de la comediante chilena un referente en el stand up feminista de Latinoamérica.

Natalia Valdebenito llega a México en medio de un ambiente álgido para el movimiento feminista luego de el alza en las cifras de feminicidios que se han registrado en los últimos meses. Su rutina será una combinación de su más reciente show Sin miedo, habrá improvisación, crítica y muchas ganas de incomodar al público. En entrevista para Nueva Mujer habló sobre su papel como activista desde el escenario, de la lucha feminista y de cómo estar frente al público se ha convertido en su más grande arma contra la violencia machista.

¿Qué opinas de la ‘Brillanteada’ y las críticas que despertó la manifestación de mujeres en la Ciudad de México en días pasados?

A mi gusto la violencia siempre tiene nombre de hombre, las mujeres, lo hemos leído y aprendido, nunca estamos conectadas a la violencia por naturalidad, a nosotras ni siquiera se nos permite serlo, se nos juzga al triple y al mismo tiempo se infantilizan nuestras demandas.

Si yo boto un vaso es más terrible que si lo hace un hombre. Nosotras también tenemos derecho a enojarnos. Si fuera por justicia podríamos quemar el mundo y aún así no tendríamos la deuda pagada. Entonces, para mí es la avanzada del fascismo. Me entristece, me enrabia y al mismo tiempo me conecta con quienes al igual que tú, yo y otros más, estamos expectantes de lo que va a pasar. Esa sensación de incertidumbre no es justa.

A nivel de activista no estoy cerca de quienes dan la vida por esto. Le tengo mucho respeto y mi activismo lo practico desde el escenario, que es lo que yo sé hacer. Además de cuidarme a mí, lo que más me interesa es cuidar el mensaje del feminismo. Es increíble cómo cuando denuncias violencia, recibes el triple de ella. Es insólito, cuando las víctimas cuentan algo que les pasó reciben odio no empatía. El que muchas mujeres nos juntemos en las calles y pidamos nuestras demandas, nos da la luz de saber lo poderosas que podemos ser si estamos juntas.

¿Qué es lo que veremos en tu show en la Ciudad de México?

Tengo muchas ganas de hablar con México, han pasado muchas cosas que me han tenido muy atenta. Creo que hay que traer la contingencia, lo que estamos viviendo hoy, lo rudo que se está haciendo este mundo hoy, por lo mismo necesitamos reír con escándalo para exorcizar.

Mandé unos tuits y me llegaron algunos comentarios de mexicanos enojados, entendí el nivel en el que está la situación por allá. Voy a incomodar, voy a molestar y creo que es el momento preciso, bueno, siempre lo es. Quiero mover un poco a las mujeres, sacarnos de ese lugar, buscar un mejor espacio para nosotras y para las que vienen. Voy sobrecargada, voy animada, con energía.

Se van a encontrar la oportunidad de pertenecer a algo que tiene que ver con ser mujer. Como ya lo sabemos a estas alturas es un gran trabajo, por eso creo que debemos celebrarlo, muchas sufrimos por esto, podemos juntarnos, podemos reír, limpiarnos las heridas todas juntas, esa es la invitación. A los que tengan curiosidad, vengan, se van a encontrar con reflexión e ironía y no van a poder creer que se están riendo cuando yo les estoy metiendo una barbaridad en la cabeza.

Para mí estar en México es un sueño, tiene muchos significados de verdad potentes, algunos personales y otros que tienen que ver con el público. Es momento de que México se mueva, sé que hay mujeres fuertes que llevan la lucha diaria en muchas esferas, es un país que me atrapa en admiración por eso. Espérenme con un mezcal.

¿Dónde y cuándo ver a Natalia Valdebenito?

La standupera llega con su show a Galería Plaza de las Estrellas el martes 3 de septiembre de 2019. Los boletos están disponibles a través de Eventbrite.

