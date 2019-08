La NASA revela la verdad sobre el asteroide Apofis que se acerca "peligrosamente" a la Tierra

Las redes sociales se han escandalizado desde que el fundador de Telsa y Space X, Elon Musk, hablara sobre el “peligro” que representan fenómenos como el asteroide Apofis para la Tierra y asegurara que actualmente “carecemos de medios para prevenir el impacto de asteroides”.

Apofis es uno de los asteroides más grandes que podría estar verdaderamente cerca de la Tierra. Expertos afirman que si colisiona contra nuestro planeta, las consecuencias serían devastadoras.

Las proyecciones detallan que Apofis se acercará a la Tierra más que lo satélites de comunicaciones y meteorológicos (unos 36.000 kilómetros).

“¡Gran nombre! No me preocuparía por esta en particular, pero una gran roca sí golpeará la Tierra eventualmente y actualmente carecemos de defensa”, tuiteó Musk.

Great name! Wouldn’t worry about this particular one, but a big rock will hit Earth eventually & we currently have no defense. https://t.co/XhY8uoNNax

— Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2019