"No te hagay la vístima": protagonista de video viral promociona su fonda dieciochera

Una sincera opinión terminó convirtiendo a Elizabeth Ogaz en uno de los rostros más conocidos del país. La mujer fue entrevistada por el matinal Bienvenidos de Canal 13, para conocer su postura frente al problema judicial entre el expresidente de la ANFP Sergio Jadue y su exesposa María Inés Facuse.

"Yo la veo que ella se está haciendo la vístima", dijo esta, transformándose rápidamente en un video viral que, si bien causó risas a muchos, a ella no le agradó en absoluto. "Todos ganan, menos yo, que no he ganado nada", reclamó en el pasado, explicando que mientras todos utilizaban su rostro, ella solo recibía burlas.

Sin embargo, ahora utilizó el tema a su favor. Elizabeth Ogaz anunció que tendrá su propia fonda en la comuna de La Calera, en la Medialuna Hacienda el Melón.

"Hola amigos, soy la vístima. Los quiero invitar a mi gran fonda. Todos invitados. Si no vienes, no andes llorando lágrimas de cocodrilo", se lee en un video que comenzó a circular en redes sociales.

El evento contará con varios shows de conocidos grupos musicales. El miércoles 18 estará Agrupación Marylin, el jueves 19 la sonora Tommy Rey y el viernes 20 Garras de Amor.

