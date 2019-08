Por qué el Amazonas es tan importante y debería preocuparnos que se esté incendiando

View this post on Instagram

Banda es increíble que la selva que produce el 20% del oxígeno en la Tierra esté pasando por esto. Y no únicamente creemos tendencia, si no también conciencia y comencemos a generar un cambio en nuestro entorno, el planeta está pidiendo a gritos que hagamos algo y únicamente está en ti, en mi y en todos apoyar!! #Amazonas 🙏🏻