José Alejandro Barrondo: el niño limpiabotas que ganó una medalla en los Panamericanos

La perseverancia tiene nombre y apellido: José Alejandro Barrondo. El atleta, de 22 años, dio a Guatemala una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima. Una presea que vale mucho más y que nos enseña que nunca debemos renunciar a nuestros sueños.

“Cuando tenía 8 años mi mamá me compró una caja para lustrar zapatos, porque mi papá nos abandonó y no teníamos para comer”, recordó Barrondo. Sus palabras emocionaron a los asistentes de la ceremonia de homenaje que en su pueblo natal, San Cristóbal Verapaz, le prepararon.

Allí el deportista, quien participó en los 20 kilómetros de marcha, le entregó a su madre, María, la medalla y le dedicó su triunfo por ser su motor durante toda su carrera. Al terminar su discurso, le colgó la presea en el cuello. María es su campeona, porque sola sacó adelante a siete hijos.

Antes que su padre los abandonara, Barrondo lo acompañaba a recoger leña en las montañas de su pueblo. Junto a sus hermanos, era el único que no desfallecía por las dos horas de trayecto. Con apenas cinco años, José Alejandro sentía el despertar de su talento.

Tres años después le tocó salir a la calle a trabajar. Con su caja de lustrar zapatos ayudó a su mamá a salir adelante y pagó sus estudios. Ya más grande trabajó como ayudante de albañil y fue en la casa de su primo, Érick Barrondo, que empezó a torcer su destino hacia la grandeza.

Érick había ganado en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 una medalla de plata, en los 20 kilómetros marcha. Era el primer guatemalteco que lograba una presea olímpica.

José Alejandro Barrondo le pidió a Jorge Coy, el entrenador de Érik, una oportunidad para entrar al Centro de Alto Rendimiento de Cobán. Meses después participó en un mundial juvenil, donde fue descalificado apenas 100 metros antes de llegar a la meta.

Pero ahora el atleta celebra este triunfo junto a su país. En declaraciones a los medios dijo:

“La perseverancia nos lleva a alcanzar las metas que nos trazamos. Me han descalificado varias veces, hubo momentos en que me quise rendir por falta de apoyo pero estamos en el podio panamericano. Eso representa mucho. Sé que muchos no se lo esperaban pero yo sí lo soñaba”.