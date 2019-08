Actriz de Game of Thrones afirma que "secuestraron" a su bebé y difundió video

Josephine Gillan, quien participó en la exitosa serie de HBO Game of Thrones, denunció a través de sus redes sociales que su hija de apenas ocho meses había sido “secuestrada” por trabajadores de los servicios sociales de Israel.

Gillan estaba atravesando una depresión posparto, por lo que la bebé estaba bajo el cuidado de una amiga de la actriz.

Gillan se encargó de difundir el video en el que se ve cómo se llevan a la pequeña grabado por la amiga.

En el clip pueden escucharse los gritos de una persona que parece estar reclamando a los trabajadores de protección infantil.

Absolutely heartbreaking! 💔😢 My baby being kidnapped in the middle of the night by #israeli #socialservices And I have no idea where she is!! #IsraeliCrimes #sowrong #iwantmybabyback 🙏✡️😫 distressing and disturbing to watch for those with a heart 💓 pic.twitter.com/k1rBaUwmgk

