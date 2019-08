Vivir con miedo, la realidad de las mujeres en México

Las mujeres hemos tenido que aprender a defendernos de los hombres; de las miradas lascivas, de los piropos que no pedimos y de los toqueteos incómodos. Hemos tenido que aprender a elegir nuestra ropa según a dónde vayamos, con quién vayamos y a qué hora vayamos porque, "no vayan a creer que estamos provocando". Hemos tenido que aprender a no caminar solas y a mirar a todas partes "por si alguien nos viene siguiendo".

Las mujeres estamos aterradas de salir de casa y no volver. Vivimos preocupadas por nuestras madres, por nuestras amigas y nuestras hermanas porque sabemos que todas ellas son un blanco fácil por el simple hecho de ser mujeres. Y si no son ellas, somos nosotras mismas. ¿Qué clase de vida es esa?

Nuestro miedo es constante y no parece disminuir. Ser mujer en una sociedad que normaliza la violencia, se ha convertido en una condena.

A nivel global, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, y en algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10, según datos de la UN Women. En México, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas se ha enfrentado a una situación de violencia; 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y, en su forma más extrema, 9 mujeres son asesinadas al día. ¿Cómo podemos vivir teniendo latentes esas cifras?

A través de redes sociales y de marchas, las mujeres en México nos hemos levantado; hemos hablado por quienes no pueden hacerlo, exigiendo justicia pero lejos de ser escuchadas, somos señaladas de "locas", "feminazis", "violentas", "provocadoras" y "salvajes".

Pero ni las lágrimas de las madres que lloran a sus hijas, ni los gritos de desesperación de quienes buscan a una hermana, ni la furia con la que una exige un país sin violencia importa. Nos han arrancado la libertad, nuestro derecho a vivir porque vivir con miedo, no es vida. .

Hoy más que nunca, estamos hartas de vivir con miedo. Estamos hartas de temerle a los monstruos que se esconden en la oscuridad, en la luz, en nuestras calles. Estamos hartas de ser cuestionadas, criminalizadas y amenazadas por decir lo que pensamos. Estamos hartas de que nuestros cuerpos sean ultrajados, de saber que pueden aparecer arrumbados como saco de basura. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para respirar tranquilas?

