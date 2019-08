En traje típico, oaxaqueña de 61 años termina carrera y nos da un ejemplo de vida

View this post on Instagram

11:15 am #tlaxiaco "Mujer mixteca" "Allá en tus bosques flor de itandecas maderas finas, pájaros mil Mujeres bellas, mujer mixteca que con orgullo luce el huipil" . . #mujeresmixtecas #traildelasculturas #tlaxiacorre #tlaxiaco #huipiles #cielo #campo #sky #photography #ñasavi #pueblosindigenas #run #running #rollo #mujeresindigenas #mujeresmestizas #ocotepec #womenrun #24hourproject