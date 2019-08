Irina Shayk comparte mensaje de aceptación para todas las mujeres

La modelo rusa Irina Shayk, de 33 años, aseguró en una entrevista que no le tema al paso de los años y reconoció, con sinceridad, que en su rostro ya se asoman ciertas arrugas, y que son visibles en el área cercana a sus ojos.

Pero, lo que más sorprendió a sus fanáticos es ella reveló que no está entre sus planos a corto o mediano plazo recurrir “a la cirugía plástica” para mejorar su rostro.

“Tendré arrugas y ya tengo algunas. Una tiene que aceptar la idea de envejecimiento y del cuerpo en cada etapa y simplemente celebrarlo”, comentó Irina en una entrevista con la revista Harper's Bazaar.

La modelo ratificó que no planea someterse a cirugías estéticas, pero tampoco no juzga a quienes optan por los tratamientos para mejorar su apariencia física.

“Si alguien quiere inyectarse los labios porque se siente mal, que Dios le bendiga. Yo no juzgo a nadie. Pero siempre promuevo la belleza natural porque creo que vivimos en este mundo perfecto donde todos quieren ser perfectos. Yo como mujer yo no soy perfecta. La perfección no existe. A veces no luzco como una modelo, simplemente soy un ser humano”, dijo.

Irina agregó que no le importa que las personas especulen sobre su apariencia y diga que se inyecta los labios para aumentar el volumen.

“No quiero decir que esto me haga feliz, pero creo que en esta vida hay que tener sentido del humor. (…) Algunas personas te van a querer, otras te van a odiar. Realmente no afecta mi vida. Todas las mujeres deben vivir como mejor se sientan y hacer cosas que las hagan felices, no prestarle tanta atención a la apariencia, solo dar gracias y decir: “¡Estoy viva!”, indicó.

Después de separarse este año de Bradley Cooper, la modelo todavía sigue soltera y se dedica a su hija y al trabajo. Días atrás, la modelo rusa, tras terminar su relación con el actor estadounidense, ratificó en una entrevista su confianza en el matrimonio sino que aseguró que ella es del tipo de persona que cree en esta institución.

