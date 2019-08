Yuya, la yotutuber mexicana, impulsa campaña de amor propio por las redes sociales

Yuya, la famosa youtuber mexicana, está impulsando uno de sus proyectos más ambiciosos y enfocados en el bienestar de sus seguidores: #MeQuieroyMucho.

Este movimiento en las redes sociales tiene que ver con el amor propio. Yuya lo describe como una manera de "sincerar" las redes sociales ya que lo que se muestra no es siempre lo verdadero. La también influencer se describe como una chica común y corriente, con inseguridades como todos.

En sus historias de Instagram, Yuya publicó un video, donde apareció sin maquillaje, diciendo "Decidí no maquillarme, porque no necesito maquillaje para sentirme cómoda, aún con estas cosas (señalando los granitos en su cara) y no es que así me sienta, es que quiero trabajar en ello".

Luego de que varios seguidores le escribieron pidiendo consejos sobre maquillaje y cómo tener la piel perfecta, la chica decidió dar ese mensaje. Hace un llamado a enfrentar todo lo que nos incomoda de nuestro cuerpo, aprender a querernos y compartir nuestras fotografías al natural con la etiqueta #MeQuieroyMucho.

"Los invito a todos los que se quieran unir a este movimiento de apapacho propio a que suban una historia mostrándose tal cual son llenándose de aceptación y buena actitud", escribe en Instagram.

