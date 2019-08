Madre muere durante el tiroteo de El Paso protegiendo a su hijo

Tras darse a conocer la noticia del tiroteo ocurrido en un centro comercial de El Paso, Texas, los familiares y amigos de las víctimas han compartido historias sobre quienes perdieron la vida a causa del terrorismo. Una de las historias que más ha llamado la atención fue la de una madre de 25 años que murió intentando proteger a su hijo.

Cuando Patrick Crusius entró al supermercado abriendo fuego a los civiles, Jordan Anchondo se encontraba dentro del recinto comprando útiles escolares, de acuerdo con su hermana, ella recibió un impacto de bala e intentando proteger a su hijo cayó sobre él.

My heart is so fucking torn right now. Jordan gave her life protecting her child. I hope you are resting easy in knowing you saved your baby boy.

I am praying you are in recovery, Andre. My heart goes out to you. All of El Paso is here for you and those beautiful babies. pic.twitter.com/efTALC7I9v

