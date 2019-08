La madre que murió por salvar a su hijo de 2 meses y el abuelo mexicano que dio su vida por su nieta: víctimas de El Paso

Los rostros de las víctimas de la masacre de El Paso, Texas, se van desvelando a medida que avanzan las investigaciones. Jordan Anchondo falleció mientras protegía a su bebé de dos meses y el mexicano Jorge Calvillo García murió por salvar a su nieta. Sus historias reflejan el horror vivido en el Walmart.

No hay consuelo para los familiares de las 22 víctimas del tiroteo masivo, perpetrado por Patrick Crusius. Las autoridades confirmaron que ocho son mexicanos, entre ellos el abuelo que fue baleado mientras protegía a un grupo de niñas, entre ellas a su nieta que fue a visitar.

Los familiares de Jordan Anchondo y su esposo, Andre, todavía no pueden creer lo ocurrido. Destacan la valentía de ambos, una pareja joven que acudió al centro comercial para comprar los útiles escolares de la mayor de sus tres hijos.

Jordan, de 25 años, llevaba en sus brazos al más pequeño: “Cuando le dispararon, lo estaba abrazando y se cayó sobre él, por eso se rompió algunos huesos. Prácticamente vivió porque ella le dio la vida”, contó su hermana, Leta Jamrowski, de 19 años.

Mientras que su tía, Elizabeth Terry, contó a CNN en Español que le pequeño fue rescatado debajo de su cuerpo. “El bebé todavía tenía su sangre sobre él. Tú miras estas cosas y ves estas cosas y nunca piensa que esto le va a pasar a su familia”, dijo.

En medio del caos, las autoridades llevaron a Jordan al hospital y allí murió. Desesperados buscaban a Andre, quien también murió a causa de las heridas de balas. Dejan a huérfanos al bebé de dos meses y dos niños de 5 y 2 años.

My heart is so fucking torn right now. Jordan gave her life protecting her child. I hope you are resting easy in knowing you saved your baby boy.

I am praying you are in recovery, Andre. My heart goes out to you. All of El Paso is here for you and those beautiful babies. pic.twitter.com/efTALC7I9v

— Benjamin Thompson (@benjaminjamess_) August 4, 2019