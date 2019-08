Influencer de Instagram fue asesinada por su exnovio y escondió su cadáver en una maleta

View this post on Instagram

Помните в начале двухтысячных стали появляться такие любовные романы в мягком переплёте, с названиями типа : «Цунами неумолимой страсти», «Дикие сердца» или «Триумф экстаза» 😅 Кстати, были очень даже популярны среди домохозяек. Так вот, эта фотография ну очень напомнила мне обложку одного из таких романчиков. 😆 Пусть будет тут, а название придумайте сами 🤪 #venice#venezia#itali#travelinvenice#travelling#travellife#travelblogger#beauty#beautifulgirl#gondolagondola#veniceitaly#venicecarnival#travelstory#travelaroundtheworld #travelawesome#venicecanals#travelstory#beautiful#italiangirl#selfie#Kati_travels