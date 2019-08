“A mí me inspiran mis compañeras, mis colegas, las mujeres del mundo” Francisca Valenzuela

Compositora, empresaria y cantante, Francisca Valenzuela ha logrado consolidarse como una de las voces más poderosas de América Latina. Charlamos sobre su más reciente sencillo titulado ‘Héroe’, nos habló sobre lo que le inspira, sobre el proceso creativo detrás de la canción y del extraordinario momento que vive la música de intérpretes chilenas en el mundo.

¿Qué tenía de especial ‘Héroe’ para ser el sencillo del disco?

La elegí porque el mensaje para mí es importante y tiene que ver con algo positivo, genuino, real, auténtico, universal, pero también muy personal. Me gusta a dónde llegamos con esa canción a nivel de sonidos. Yo la compuse en el piano como un ritmo muy suave con influencias de los noventa, soft urbano, yo quería hacer algo así y estoy muy contenta de haber logrado un sonido actual con las cosas que me gustan y son originales a mi esencia, en especial un puente que es medio narrativo, como mesiánico, un poco más surrealista. Considero que concentraba varios elementos. Es digerible, es pop, tiene sonidos actuales, que además tenían un mensaje que me gustaba. ‘Héroe’ se fue convirtiendo en el candidato ideal para ser el sencillo.

¿Qué te inspiró a escribir una canción como ‘Héroe’?

Es una canción que escribí en un mal momento. Es desgarradora, pero esperanzadora porque en el fondo habla de la batalla interna que a todos tenemos. A veces uno está en el fondo sin saber cómo salir adelante; ‘Héroe’ es sobre sacarse a sí mismo adelante.

Yo siento que de alguna manera el feminismo, a lo largo de mi carrera y mi desarrollo personal, como mujer, ha sido una herramienta que me ha empoderado muchísimo y quiero que se entienda como un empoderamiento interno, de fuerza. A mí me inspiran mis compañeras, mis colegas, mis amigas, las mujeres del mundo. La resilencia real que existe en nosotras y el poder que tenemos para generar cambio. No solamente a nivel global o regional, a nivel interno, en nuestra vida. ‘Héroe’ está perneado de ese sentimiento, que más que tener que ver con un momento específico, es algo más profundo, más introspectivo, pero que sí va de la mano con una sensación de un despertar y una auto celebración.

¿Cómo fue tu proceso creativo para llegar a esta canción?

Soy muy transparente, no tengo una pose, las canciones que escribo tienen qué ver con mi sensibilidad como autora y sólo puedo escribir de mis verdades, de lo que vivo y me mueve. Yo empecé a hacer música diez años atrás en Chile, hace años era otra persona, la pasé muy mal, era insegura y dudosa, no sólo en el plano laboral, también en el plano personal, viví cosas muy duras como todos. El proceso me inspira mucho, las vivencias van ayudando a encontrarte y aceptarse. Yo creo que lo único importante es que si bien tengo una postura y cierta claridad, sufro las olas de las emociones y la inseguridad minuto a minuto.

¿Cuál es tu perspectiva de las mujeres en la industria de la música?

No hay más mujeres en el mundo de la música, siempre han estado, pero no nos dábamos cuenta, no queríamos escucharlas. Esa resilencia y compromiso de las mujeres es algo característico de nosotros. En el mundo de la música lo entretenido y emocionante es que estamos rompiendo con los arquetipos de tipos de mujeres. Si hace quince años cuando miraba la música latina veía cuatro tipos de mujeres, ahora hay más, haciendo diferentes tipos de cosas y en ese sentido la representación es importante. Ya no estamos siendo marginadas.

¿Cómo ves y sientes la ola de cantantes chilenas?

A mí me encanta que la generación nuestra esté con la ambición de hacer música de Chile para el mundo, yo creo que antes no era así. Han bajado las barreras geográficas, está validada está idea de que yo puedo hacer música con los sonidos que me gustan para el mundo y no tengo que estar dirigida a un público específico. La camada chilena de artistas como Mon Laferte, Paloma Mami, entre otros, han abierto paso a su manera.

