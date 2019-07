Austen Summers: El gringo que enseña a acosar mujeres en Medellín

View this post on Instagram

Hey @austenrespetaalasmujeres, what you're doing is not cool at all. Do you really think we're dolls? That we only care about men? Men like you, specifically? Women are more than defenseless, submissive prey, in Medellín or elsewhere. We aren't constantly fighting each other for men's attention. Your toxic masculinity and harassing behavior are not welcome here. @alcaldiademed @bolivarenfalda @somoshiedras @alternoperras @cuchillera_co @jennygiraldogarcia @doslatinas.comunidad @lasviejasverdes @motivandoalagyal @lasguerreras.del.centro @piranascrew @verozco ¿Nos ayudan a difundir que nos bloqueó? #MedellínItsNotYourBitch