El valioso consejo de Yalitza Aparicio para las mujeres que han sido víctimas de violencia de género

Yalitza Aparicio se ha convertido en un ejemplo para las mujeres en el mundo, pues en muy poco tiempo ha conseguido posicionarse como una de las mejores actrices.

Además, ahora se ha convertido en la imagen de la campaña Cero Violencia contra las Mujeres, para comenzar a luchar por nuestros derechos y alzar su voz contra la violencia de género.

Durante el Festival Internacional de Cine de Guanajuato la actriz confesó que fue víctima de violencia de género y discriminación.

"Sí, me tocó sufrir violencia. Existen muchos lugares en el país y en el mundo donde se cree que por ser mujer no se puede ocupar un puesto y que simplemente venimos al mundo a tener hijos”, confesó la oaxaqueña.

Y además reveló los momentos difíciles que vivió y cómo los superó.

“Me tocó escuchar estos comentarios y así me veían, pero, afortunadamente, tengo unos papás que jamás permitieron que hiciera caso y me decían que el hecho de ser mujer no determina que me quede en casa y que debía tomar mis decisiones”, dijo durante un encuentro con la prensa en el Teatro Ángela Peralta de San Miguel de Allende, en la presentación de esta iniciativa.

La actriz de la famosa película “Roma”, admitió que no fue fácil amarse y aceptarse, pero finalmente lo logró con ayuda de sus padres y dio el mejor consejo para todas las mujeres.

"Siempre se debe tener la cabeza en alto y seguir y seguir insistiendo. Es algo que hice en todo momento y espero que mucha personas también lo hagan”, expresó.

Y también confesó cómo aprendió a lidiar con los comentarios negativos que recibía constantemente a través de las redes sociales.

“Las redes iniciaron para ayudarnos, ahora se usan para todo. Pero creo que lo primero, para que no te afecten los comentarios, es entender que hay diversidad de opiniones, es respetarse a uno mismo y entender que habrá muchas opiniones, pero solamente tú sabes lo importante que eres y lo que vales. Lo importante es amarse, respetarse y solamente yo sé hasta dónde puedo llegar”, dijo.

Te recomendamos en video