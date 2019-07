Crean silla para evitar que los hombres se sienten con las piernas abiertas

View this post on Instagram

Brighton Üniversitesi tasarım bölümü öğrencisi Laila Laurel'in tasarımı olan sandalye, bazıları tarafından "kadınların sık sık maruz kaldığı bir cinsiyetçilik formuna yaptığı gönderme" nedeniyle övgü alırken bazı erkeklerin de oldukça tepkisini çekiyor. "Dünyanın her yerindeki kadınların kendi alanlarını ihlal eden erkeklere ilişkin mücadelelerini ve hayal kırıklıklarını okudum. Bu tasarım sayesinde kadınların erkeklerle ilişkilerinde kullandıkları alanı düşünmeye teşvik etmenin çok güçlü bir yolu olacağı kanısındayım, çünkü bu çok içsel ve büyük bir mesele fakat her zaman düşünülmeyen bir konu. Cinsiyet eşitliğini sağlamak için cinsiyetçiliğin birçok farklı yönünü göz önünde bulundurmak zorunludur ve bu yüzden oturma çevresinde siyasi cinsiyetçilik sorunları keşfetmeye çalışmanın ilginç olacağını düşündüm." diye belirten Laurel, sandalyenin tasarımında İngiliz feminist yazar Laura Bates tarafından başlatılan ve kadınların sosyal medyada maruz kaldıkları cinsiyetçilik örneklerini paylaştığı "Everyday Sexism Project" (Gündelik Cinsiyetçilik Projesi) isimli platformdan esinlendiğini söylüyor.