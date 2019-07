México tiene la peor brecha salarial entre hombres y mujeres de América Latina

La brecha salarial es una realidad. Hombres y mujeres realizan el mismo trabajo, pero las remuneraciones no son las mismas. No son todos los trabajos, pero eso no quiere decir que esto suceda.

Se dio a conocer que México presenta la peor brecha salarial por género de América Latina. Al menos esto lo aseguró el coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo.

“Lo que es notorio es que esa brecha salarial sea la peor de América Latina (…). Eso es una vergüenza”, manifestó cuando presentó los resultados del Segundo Informe del Observatorio de Trabajo Digno.

La desigualdad en nuestro país parece que no ha mermado en lo absoluto. Para las mujeres en México es aún más difícil; hay mayor desempleo, una diferencia salarial, y una carga de labores domésticas.

Las mujeres tendrían que trabajar hasta 35 días más pera igualar el salario de los hombres.

“Esta diferencia salarial viola la norma de a trabajo igual salario igual, del derecho al trabajo digno y es una de las principales formas de discriminación contra las mujeres que se producen en el mundo laboral”, afirmó.

La diferencia es de 16% entre hombres y mujeres. Asimismo, ellas dedican en promedio 42.8 horas en tareas domésticas, mientras que los varones solo destinan 16.5 horas.

Con información del Financiero.

Te recomendamos en video: