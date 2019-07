Retiran implantes mamarios texturizados por estar asociados con el cáncer

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) solicitó, este miércoles, retirar del mercado un tipo implantes mamarios texturizados. La medida responde a estudios que vinculan este modelo a la aparición de cáncer.

Un informe difundido por la agencia, ordenó a Allergan Inc. sacar de circulación los implantes Biocell, "que presentan una superficie texturizada diseñada para evitar el deslizamiento y minimizar el tejido cicatricial". Este modelo solo representa el 5% del mercado estadounidense.

Según un reporte de ABC News, desde el 2011 se estudia la vinculación de los implantes mamarios con el cáncer. Se trata de un linfoma “que crece en el tejido cicatricial que rodea a las mamas”.

Los casos estudiados por la FDA demuestran que “más del 80% de los 570 casos confirmados de linfoma en todo el mundo se han relacionado con los implantes de Allergan”. Consideran que el riesgo a esta enfermedad es seis veces mayor si la persona usa implantes texturizados de esta marca.

Recall alert: At FDAs request, Allergan is recalling all of its Biocell textured breast implants to protect women from the risk of breast implant associated anaplastic large cell lymphoma. Affected products include both silicone and saline-filled implants https://t.co/EyBP0h4SCd pic.twitter.com/aysTFz5eSw

— U.S. FDA (@US_FDA) July 24, 2019