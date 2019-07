Ser madre luego de los 30 puede dar lugar a niños más inteligentes, según estudio

La edad en la que se quiere ser madre es algo muy personal. Para algunas personas la maternidad puede ser un asunto para detenerse a pensar con calma, otras personas en cambio desean tener a sus hijos a edad más temprana.

La ciencia ha hurgado más allá para ponerle un matiz más serio a la edad en la que muchas mujeres deciden ser madres. Según una investigación abordada por académicos del London School of Economics, publicada en The Journal Biodemography and Social Biology, las mujeres que dan a luz por primera vez después de los 30 años tienen hijos más inteligentes.

"Las madres primerizas a los 30 años, por ejemplo, tienen mejor educación, ingresos más altos, más probabilidades de tener relaciones estables, tienen estilos de vida más sanos, buscan atención prenatal antes y han planificado sus embarazos. Estos son los factores que posiblemente ayuden a que sus hijos rindan mejor, en lugar de que haya una ventaja inherente para una mujer que retrasa el nacimiento de un primer hijo hasta la treintena", explicó Alice Goisis, una de las investigadoras responsables del estudio.

Para el estudio se empleó una data recabada por Millennium Cohort Study basada en 18 mil nacimientos en Inglaterra alrededor del 2000.

"A medida que más mujeres posponen dar a luz a su primer hijo, debemos mirar más de cerca las posibles compensaciones involucradas en términos de bienestar mental, social y emocional de los niños, así como las implicaciones para su salud", añadió Goisis.

Las conclusiones de este estudio son una muy buena noticia para las mujeres que desean desarrollarse en varios ámbitos de su vida antes de ser madres.

