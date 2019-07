Aerolínea exige a madres cubrirse mientras dan pecho para “no ofender a pasajeros”

La aerolínea holandesa KLM está en el ojo del huracán por una peculiar política: recomiendan a las madres cubrirse cuando dan pecho, para así “no ofender a los pasajeros”.

Todo comenzó por una pregunta la cuenta Twitter de la compañía y siguió en Facebook con la denuncia de una mujer que lo vivió durante un vuelo entre San Francisco y Ámsterdam.

KLM respondió a una usuaria de Twitter, que estaba permitida la lactancia materna durante sus vuelos. “Sin embargo, para garantizar que todos nuestros pasajeros de todos los orígenes se sientan cómodos a bordo, podemos solicitar que una madre se cubra a sí misma mientras amamanta, en caso de que otros pasajeros se sientan ofendidos por esto”, dice el comunicado de la aerolínea.

Breastfeeding is permitted at KLM flights. However, to ensure that all our passengers of all backgrounds feel comfortable on board, we may request a mother to cover herself while breastfeeding, should other passengers be offended by this.

— Royal Dutch Airlines (@KLM) July 16, 2019