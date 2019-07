Mira estas 4 opciones para pintar tu casa y que se vea más amplia

View this post on Instagram

Essa estante é uma ótima maneira de dividir um KitNet. Destaque para parte da marcenaria da TV que vira pra Sala e pro Quarto. O que acharam ??? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Autoria: @carolinesautchuk_interiores