Compraron la casa de 'El Conjuro' y sus dueños aseguran que sigue embrujada

Una de las casas más aterradoras en la historia del cine tiene nuevo dueño. La granja rural Harrisville que inspiró a los creadores de 'El Conjuro' ha sido comprada por Cory y Jennifer Heinzen, y dicen que la locación está llena de espíritus y fantasmas malignos.

Lanzada en 2013, 'El Conjuro' dramatizó los eventos presuntamente experimentados por la familia Perron cuando vivían en Harrisville en la década de 1970. Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren se encargaron del caso, y aunque no se resolvió tan bien en la vida real como lo hizo en la película, se vuelve infame de todos modos.

Los propietarios que ocuparon la casa durante varias décadas después de que los Perron se mudaron en la década de 1980 dicen que no hubo nada de espeluznante mientras vivían allí; sin embargo, los Heinzens, que adquirieron la casa en junio, dicen que ya están experimentando algunos acontecimientos extraños.

Los Heinzens son entusiastas paranormales; De hecho, Cory Heinzen, un ex marine que creció en el oeste de Maine, ha estado investigando lugares supuestamente embrujados durante aproximadamente una década, según el Sun Journal.

Durante el día, él y Jennifer han estado arreglando la casa; eventualmente, esperan abrirla al público para visitas.

Only On 10 tonight at 6 PM: a one-on-one exclusive interview with the man who bought that alleged haunted house in Harrisville and what he plans on doing with the place. The 1970's paranormal investigation by Ed & Lorraine Warren was the basis for the hit movie "The Conjuring". pic.twitter.com/H3VLBuAZvZ

— R.J. Heim (@NBC10_RJ) July 10, 2019