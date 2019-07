La Fundación Reina de Quito propone un certamen con otro enfoque

La vicepresidenta de la fundación Reina de Quito, María Teresa Donoso, indicó que la Institución a la que dirige plantea realizar la elección de la nueva soberana capitalina para este año 2019 con otro enfoque y sin afectar los fondos municipales ni del Patronato San José.

Esto se logrará, aclaró, "con el apoyo de la ciudadanía así como de la empresa privada y varios medios de comunicación. Además expresó que con este concurso "se busca mantener por una tradición al servicio social y la solidaridad, que es un plus de la Fundación Reina de Quito, durante toda su gestión a lo largo de las generaciones".

"Nos encantaría que nos apoye el Municipio como lo ha venido haciendo durante 34 años de labor. Es uno de nuestros aliados estratégicos principales y hemos trabajado conjuntamente, a excepción de la anterior administración", destacó María Teresa Donoso.

Estas fueron las palabras de Donoso en una entrevista radial la mañana de este miércoles 17 de julio del año en curso.

Esto en vista de la decisión tomada por el Alcalde de Quito, Jorge Yunda, y la Presidenta del Patronato Municipal San José, Lilia Yunda, de no realizar la elección de Reina de Quito este año.

A criterio de Yunda, la decisión se tomó con el objetivo de "no cosificar a la mujer así como por un ahorro económico para la Institución".

En este sentido, la Fundación Reina de Quito planteó una propuesta para contar con una Reina de Quito que sea una mujer que represente la solidaridad, inteligencia y compromiso social para continuar trabajando en beneficio de las obras sociales que por más de 34 años se ha realizado.

"Tenemos el apoyo de los quiteños y aprovechamos para pedir a la empresa privada y a los medios de comunicación su apoyo. No podemos dejar de tener una Reina de Quito que se ha destacado por ser una mujer empoderada, con liderazgo y calidad humana, comprometida y luchadora, con ímpetu de trabajo en beneficio de los grupos de atención prioritaria.

Estamos en una época que se respeta la diferencia de pensamiento y accionar y pedimos lo mismo para nosotras. Nuestro objetivo es poder seguir sirviendo a nuestra ciudad”, comentó Sofía Arteta, Directora Ejecutiva de la Fundación.

Por ello la Fundación convoca a la empresa privada y pide su apoyo para continuar con una labor excepcional y duradera en beneficio de la ciudadanía.

Sin embargo, la actual Reina de Quito, Daniela Almeida, dijo que el reinado para ella es servir y eso es lo que se impulsa en todo sentido.

"Esto no es para figuretear ni para destacar solo por belleza, si me ven yo no tengo ni ojos verdes o una figura exhuberante, yo estoy aquí para trabajar y dar mi mano de apoyo a quien lo necesite. Por lo tanto, este certamen es para empoderarnos como mujeres llevando la bandera de la solidaridad a los sectores más necesitados de mi Quito", dijo la actual soberana.