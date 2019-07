Atroz: pareja se besó frente al cadáver del león que acababan de matar

Muchas personas en el mundo practican la caza, pero recientemente una pareja se volvió viral porque no solo cazó a un león sino que también se besaron frente a su cadáver para celebrarlo.

Darren y Carolyn Carter, de Edmonton en Canadá , posaron para la cámara minutos después de matar al animal mientras cazaban en Sudáfrica, reseñó el portal británico Independent.

"Trabajo duro bajo el ardiente sol de Kalahari", escribieron debajo de la imagen

publicada en línea.

Darren and Carolyn Carter. I hope this kiss makes you famous. pic.twitter.com/V2QUkZq5NB

— Danny Clayton (@DannyjClayton) July 15, 2019