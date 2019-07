Entre lágrimas, el youtubers Juan de Dios presentó a su hija recién nacida a sus seguidores

View this post on Instagram

¡Ya nació Kima! Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se convirtieron en padres. Los youtubers mexicanos recibieron a su pequeña Kima este viernes 12 de julio, así lo anunció Juan de Dios a través de sus redes sociales. “Ya nació la dueña de todo mi ser, gracias a DIOS todo salió bien, no se preocupen. Tenía que avisarles… Gracias familia de mi corazón por sus buenas vibras y buenos deseos. Todo está bien ya tenemos a nuestra bebe. Estamos muy felices”, dijo el influencer. ¿Qué les parece? #KimberlyLoaiza #JuandeDiosPantoja #Baby #Elmundodelosfamosostv.