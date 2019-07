Científicos hallan el gen que causa diabetes en mexicanos

La diabetes no es una enfermedad menor y menos si no se controla a tiempo. Y sobre todo en México no debe tomarse por juego.

De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, el 14% de los adultos tiene diabetes y desde el año 2000, es la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda en los hombres.

Cerca de 83 mil personas murieron en México a causa de la diabetes en 2010, por lo que es muy importante la orientación en esta enfermedad, así como la prevención y tratamiento oportuno.

El gen que causa la diabetes en mexicanos

Una investigación realizada en el Instituto Broad, en Massachusett, halló el gen SF11 que vuelve a las personas más propensas a desarrollar diabetes.

En el estudio participó la científica mexicana María Teresa Tusié Luna, del Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm) de la UNAM.

“A partir de los análisis se identificó un gen de riesgo para esta enfermedad, llamado SFI1; sabemos muy poco de su función, pero contribuye al riesgo de adquirir diabetes, principalmente en sujetos con ancestría nativa americana”, afirmó, reseñó un boletín de prensa de la universidad.

"En conjunto, las señales detectadas explican cerca del 25 por ciento del riesgo genético para desarrollar esta enfermedad. Algunas de las variantes se encuentran dentro de genes previamente asociados a ella, y se incluyen genes que se han propuesto como blancos farmacológicos para su tratamiento", agrega el informe.

“Los mestizos-mexicanos tenemos un fondo genético europeo y nativo americano, principalmente; entonces, las ventajas obtenidas por los pueblos originarios para sobrevivir con carencia de alimento y condiciones climáticas extremas seleccionó a individuos eficientes en acumular grasa; hoy, esta estructura genética nos predispone a distintas enfermedades, pues nuestro estilo de vida actual incluye una dieta altamente calórica y menos ejercicio”, añadió la investigadora.

