Lanzan nueva versión de Monopoly con banca electrónica activada con la voz, sin billetes ni tarjetas

EXCLU melty ! Pour la première fois, tu vas pouvoir entendre la voix de Mr. Monopoly dans une version Voice Banking 100% audio 🎩 Adieu argent physique, adieu la triche. À l'opposé du Monopoly édition Tricheur, tout le jeu est contrôlé par le chapeau (achat de propriété, banque, mise aux enchères…). Ça te tente ? 🎲 #monopoly #monopolyvoicebanking #newedition #jeudesociete #jeuxdesociete